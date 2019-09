Vom 6. Juli bis am 11. August fand in fünf verschiedenen Regionen im Lesegebiet der «BZ Berner Zeitung» zum siebten Mal die BZ-Schatzsuche statt. An den fünf Zielorten hätten 30’000 Schatzsucherinnen und Schatzsuchern kleine Schätze im Wert von über 200’000 Franken gefunden und bei der Hauptverlosung wurden unter den Teilnehmern zusätzlich Gutscheine im Wert von 10’000 Franken verlost. Dies schreibt die BZ in einer Mitteilung.

Zum Erfolg beigetragen habe das Zusammenspiel der analogen und digitalen Kanäle der «BZ Berner Zeitung». Die Sonderbeilage mit den Schatzkarten fanden die Leserinnen und Leser am 6. Juli in «BZ Berner Zeitung», «BZ Langenthaler Tagblatt», «Thuner Tagblatt», «Berner Oberländer» und zusätzlich in «Der Bund» und die Schatzkarten für die einzelnen Routen konnten auf bzschatzsuche.ch auch online heruntergeladen werden. Auf facebook.com/bernerzeitung.ch konnten sich die Teilnehmenden austauschen und Fragen stellen und auf Instagram gibt es unter #bzschatzsuche einige Bilder und Geschichten zu sehen.

Bei der Preisübergabe im Schloss Schadau in Thun wurden durch BZ- Chefredaktor Simon Bärtschi nach einem Kinder-Spielnachmittag im Park sechs Feriengutscheine à 1000 Franken und acht Feriengutscheine 500 Franken von Arenas the Resorts an die Gewinnerinnen und Gewinner der Hauptverlosung vergeben.

«Zentral ist für mich, dass wir über 30'000 Leute mobilisieren konnten. Jung und alt, Leute, die allein unterwegs waren, als Paar, en famille. Das ist eine sehr erfreuliche Zahl. Und das im digitalen Zeitalter», sagt Bärtschi gegenüber persoenlich.com. Die BZ-Schatzsuche lasse die Leserschaft im ganzen Kanton ausschwärmen, vollends analog. «Man zieht mit einer Karte durch die Landschaft und sammelt Codes zum Öffnen der Schatztruhe. Am Ende gibts für alle eine Belohnung.» (pd/eh)