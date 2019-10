Vom Cover bis zur letzten Seite: «Schweizer Illustrierte» und «L'illustré» wurden kompett überarbeitet und miteinander in Einklang gebracht. Logos, Layout, Bildsprache, Typografie und vieles mehr wurden erneuert und verjüngt, wie Admeira in einer Mitteilung an die Werbekunden schreibt. Doch nicht nur an der Optik sei geschliffen worden. «Auch inhaltlich erscheinen die zwei Magazine nun zeitgemässer, frischer und eleganter – ohne sich dabei untreu zu werden», so Admeira.

Die neue redaktionelle Linie soll für mehr Struktur sorgen, sowohl auf den einzelnen Seiten als auch im gesamten Heft. «Zudem wurde dem Wunsch der Abonnentinnen und Abonnenten nach mehr Services Rechnung getragen. Neu finden sich auf rund 14 Doppelseiten Tipps, Tricks und Empfehlungen zu den Themen Food, Travel, Family, Health und Beauty», schreibt Admeira. Und auch die redaktionelle Zusammenarbeit im Rahmen von gemeinsamen Geschichten werde in Zukunft verstärkt, «um den Lesern immer die besten Storys liefern zu können».



«L'illustré» erscheint am Mittwoch, 13. November erstmals im neuen Gewand, die «Schweizer Illustrierte» am Freitag, 15. November. (pd/eh)