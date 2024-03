Swiss Press Photo: Serie zum Untergang der CS ausgezeichnet

Mark Henley (Le Temps) gewann den ersten Preis in der Kategorie «Aktualität» für eine Schwarz-Weiss-Bildserie zum Untergang der Credit Suisse. Den zweiten Preis in dieser Kategorie erhielt Reuters-Fotograf Denis Balibouse für Fotos eines Waldbrandes in Bitsch VS, den dritten Preis erhielt Michael Buholzer der Nachrichtenagentur Keystone SDA für seine Bildserie zum Felssturz in Brienz GR.







Der Gewinner der Kategorie «Sport» heisst Jonathan Labusch (Sonntagszeitung). Er fotografierte die Sportart «Hobby Horsing», eine Art Hindernislauf mit Steckenpferden. Den zweiten Platz holte Pascal Mora (Schweizer Illustrierte), den dritten Gian Ehrenzeller von Keystone-SDA für eine Fotoserie zum Tod des Velorennfahrers Gino Mäder.