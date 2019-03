CH Media: Seven singt Jingles für Radio Argovia

Die Jingles von Radio Argovia werden durch eine weitere Stimme ergänzt – die des Soul-Sängers Seven. Der gebürtige Wohler wird neben der bisherigen Stimme von Monika Schär (Background-Sängerin von Trauffer) die zweite Stimme der Radio Argovia-Jingles. Ab dem 11. März werden Sevens Jingles zu hören sein, schreibt CH Media in einer Medienmitteilung.

Radio Argovia habe massgeblich dazu beigetragen, dass Seven heute ein Star ist. Es sei das erste Schweizer Radio gewesen, das die Songs des Wohler Sängers spielte und den talentierten Musiker einem breiten Publikum vorstellte. Später sang Seven am Argovia-Fäscht vor tausenden von Besuchern und wurde zum nationalen Star.

Bereits 2004 hat Seven Jingles für Radio Argovia eingesungen, nun, rund 15 Jahre später, wird Seven wieder eine der Stimmen sein. Das sei eine grosse Ehre, heisst es bei Argovia. Der Musiker feiert nicht nur in der Schweiz Erfolge, sondern auch in Deutschland. So wurde er beispielsweise als erster Schweizer Künstler in die deutsche Fernsehsendung «Sing meinen Song» eingeladen.

«Es war pure Fleissarbeit, die aber sehr viel Spass gemacht hat», wird Seven in der Medienmitteilung zitiert. Während sechs Stunden habe Seven ein Jingle-Paket eingesungen. «Von den Jingles werde ich heute Nacht bestimmt noch träumen», bekundet der Aargauer. (pd/log)