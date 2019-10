NZZ TV: Silvia Fleck gibt Leitung ab

Silvia Fleck, die 2014 zur NZZ stiess, leitet seit 2016 den Bereich NZZ TV mit einem Team in Zürich und einem internationalen Produzenten-Pool, wie es in einer Mitteilung heisst. «Silvia Fleck hat massgeblich zur Etablierung der Dokumentarreihe ‹NZZ Format› als erfolgreiche Qualitätsmarke in der Schweiz, in Deutschland und Österreich beigetragen und auch die Diskussionssendung ‹NZZ Standpunkte› weiterentwickelt», lässt sich Eric Gujer, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», in der Mitteilung zitieren. «Zudem zeichnete sie als Produzentin zahlreicher Sendungen zu Politik, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft verantwortlich, konsequent auf Hintergrund, Tiefgang, Differenzierung und Einordnung setzend. Hierfür möchte ich mich im Namen der Chefredaktion herzlich bei ihr bedanken. Wir bedauern Silvias Weggang sehr und wünschen ihr für die kommenden Aufgaben alles Gute.»

Die Suche nach einer neuen Leiterin bzw. einem Leiter für NZZ TV per Anfang 2020 sei bereits eingeleitet worden. (pd/lol)