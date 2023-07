Tamedia: Simon Schmid kehrt zum Tagi zurück

von Christian Beck

Simon Schmid stösst per 1. September 2023 als Redaktor zum Wirtschaftsteam des Tages-Anzeigers. «Der Tages-Anzeiger steht für abwechslungsreichen und unterhaltsamen, faktenbasierten und qualitativ hochstehenden Journalismus. Das sind Werte, die mir als Wirtschafts- und Datenjournalist wichtig sind», so der 41-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com. Er freue sich sehr auf die Zusammenarbeit «mit den neuen und ehemaligen» Kolleginnen und Kollegen auf der Redaktion.

Schmid ist ein Rückkehrer. Bereits von 2011 bis 2015 war er Wirtschaftsreporter beim Tages-Anzeiger. Anschliessend wechselte er als Chefökonom zur Handelszeitung, bevor er von 2018 bis 2022 bei der Republik tätig war (persoenlich.com berichtete). «Die Republik ist ein einzigartiges Medienprojekt, das für den Schweizer Journalismus wichtige Impulse gesetzt hat. Sie hat gezeigt, dass sich Mut zur Innovation lohnt. Es war eine wertvolle Erfahrung, beim Aufbau des Magazins mitzuhelfen», so Schmid.

Seit Februar arbeitet Simon Schmid als Projektentwickler Datenjournalismus bei Ringier Axel Springer Schweiz. Er studierte Soziologie und Volkswirtschaft in Basel und St. Gallen. An der Columbia School of Journalism absolvierte er eine Ausbildung in Datenjournalismus.

Im Wirtschaftsressort der Mantelredaktion des Tages-Anzeigers kam es jüngst zu mehreren Abgängen.