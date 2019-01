Jugendliche machen Medien: So fleissig waren die Jungen bei YouNews

Zehn Klassen und 62 Jugendliche haben letzte Woche im Rahmen der Initiative YouNews 2019 eine Redaktion oder ein Medienhaus besucht. Damit fällt die zweite Ausgabe um ein mehrfaches grösser aus als 2018, dies weil viel mehr Redaktionen Plätze angeboten haben als noch im Vorjahr. Zusammengekommen ist so eine stattliche Anzahl Beiträge.

Details beleuchtete beispielsweise die «Tagesschau» in einem Beitrag vom Freitag:



Bei der «Tagesschau» arbeiteten ebenfalls Jugendliche mit, sie realisierten eine Pausenplatz-Umfrage und einen Beitrag übers Gamen - «ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt», wie ein Jugendlicher in der «Tagesschau» sagt.





Bei SRF Virus waren vier medienbegeisterte Jugendliche am Werk, die Online-Artikel schrieben und auch am Mikrofon zu hören waren, wie das Video zeigt.



Die Jugendlichen haben dabei einen Online-Artikel über die Netflix-Serie «Sex Education» produziert, oder einen Beitrag zu Fanfictions.

Bei Tamedia arbeiteten 18 Sek-Schüler aus Thalwil mit. Auch hier lässt sich das Resultat sehen: ein Quiz über Jugendsprache, das Video im Mamablog zum Thema Handynutzung und noch ein Video zum Thema Modekleider. Zudem gestalteten die Schüler den Fotoblog-Eintrag «die teuersten Fussballer der Geschichte».

Bei Radio Argovia, Radio 24 und Virgin waren Schüler an Schaltpult und Mikrofon. Und am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern machten die Jugendlichen einen Praxistest: Bei Auftritten vor der TV-Kamera erlebten sie Live-Situationen und informierten sich darüber wie man in den Beruf einsteigen kann, wie das MAZ auf seiner Website fotografisch dokumentierte.

Bei persoenlich.com haben Lara Hafner und Fabiana Merz Enriquez als Jung-Medienjournalistinnen mitgearbeitet und dabei eine Reportage bei der SRF-«Arena» realisiert sowie ein Interview mit 17-jährigen «Arena»-Moderatorin Sara Beeli. Zusammen mit Luis Baptista und Andrea Marti führte sie am Freitag durch die Polit-Diskussionssendung (siehe Bild).

«Die selbstbewusste Zürcherin meisterte ihre Aufgabe hervorragend. Die Beste des Abends. Note 6», meinte persoenlich.com-TV-Kritiker René Hildbrand anschliessend in einer Einschätzung der Jugend-«Arena». Er war aber auch mit den beiden anderen Gymnasiasten zufrieden: «Wiederholung nächstes Jahr erwünscht». (eh)