Am 23. März kommt «Schawinski» zum letzten Mal: Neben SRF-Direktorin Nathalie Wappler gehören Ombudsmann Roger Blum und Alt-Bundesrat Christoph Blocher zu den Gästen in den letzten «Schawinski»-Talksendungen. Dies schreibt persoenlich.com-TV-Kritiker René Hildbrand in seiner neusten Kolumne. Wie SRF Anfang Dezember verlauten liess und auch Hildbrand nochmals erwähnt, realisiert Filmemacher Michael Bühler zudem einen Dokfilm über Roger Schawinski. Darüber hinaus gebe es, so Hildbrand, am 23. März eine Überraschung von den «Arena»-Machern.

Nicht nur SRF, auch Schawinski selber macht sich seit einigen Monaten Gedanken über seinen Abschied und die Zeit danach. Er hat ein weiteres Buch geschrieben mit dem Titel «Die Schawinski-Methode – Erfolgsrezepte eines Pioniers». Es wird im Verlag NZZ Libro erscheinen.

Wie im September 2019 mitgeteilt, hat die Geschäftsleitung von SRF aufgrund der Sparmassnahmen beschlossen, das Spätprogramm von SRF 1 strategisch neu auszurichten. (eh)