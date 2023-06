Die Vorwürfe gegen SRF waren heftig. Der Sender würde Frauen diskriminieren, schrieben Komikerinnen in einem offenen Brief (persoenlich.com berichtete). Der Grund: In der Endauswahl für die Moderation der neuen SRF-Satiresendung standen nur Männer.

Der Sender beauftragte in der Folge ein externes Büro, um den Streit zu schlichten – und bezahlte allen Frauen, die mitmachten, 700 Franken, wie die SonntagsZeitung berichtet. Eine Geldzahlung in einer solchen Höhe ist eher ungewöhnlich. Wollte SRF die Kritikerinnen mit Geld ruhigstellen?

Falls dem so wäre, hat es nicht viel genützt: Die Vergabe der Sendung an Stefan Büsser – einen der beliebtesten und erfolgreichsten Komiker der Schweiz – sorgt bei einigen Satirikerinnen weiterhin für harsche Kritik. (pd/cbe)