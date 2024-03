Todesfall: SRF-Redaktorin Noëmi Gradwohl verstorben

Noëmi Gradwohl ist am 15. März verstorben. In der Todesanzeige steht, ihr Herz habe «völlig unerwartet aufgehört zu schlagen». Gradwohl arbeitete seit 2008 als Redaktorin für SRF Kultur.

Nach einer Ausbildung zur Schauspielerin folgten ab Anfang der 1990er-Jahre Engagements an Theatern der Schweiz und in Deutschland. Ende der 1990er Jahre wechselte sie nach einer Ausbildung an der Journalistenschule MAZ in den Journalismus. Von 2000 bis 2008 war sie Kulturredaktorin der Berner Zeitung, bevor sie zu Radio SRF wechselte. Mehrere ihrer Sendungen wurden mit Preisen ausgezeichnet. Neben ihrer Tätigkeit fürs Radio war Noëmi Gradwohl als Hörspiel-Sprecherin tätig und als Moderatorin von Veranstaltungen. Gradwohl schrieb auch immer wieder für die JM Jüdische Medien AG, wie das Magazin Tachles in einem Nachruf schreibt.

Die Verstorbene hinterlässt zwei junge erwachsene Kinder. Ihr Mann, der Radioredaktor Daniel Eisner, war vor fünf Jahren ebenso überraschend verstorben wie nun seine Frau. (nil)