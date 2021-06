SRF: SRF sucht eine «Broadcast-Koordinatorin»

Am Dienstag informierte SRF die Mitarbeitenden über die neuen Organisations- und Arbeitsstrukturen im Newsroom in Zürich Leutschenbach. Anders als jetzt mit zum Teil grösseren Fachredaktionen werde es künftig kleinere Teams geben mit etwa 8 bis 15 Personen, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Die Leiter dieser Teams sollen ebenfalls primär inhaltlich produktiv sein. Die Aufgaben der aktuellen Redaktionsleiterinnen sollen auf die neuen Teamleitungen verteilt werden.

Chefs übernehmen neue Funktionen

Daneben werden auch die Sendungsredaktionen von «Tagesschau», «10vor10» und «Schweiz aktuell» neu organisiert. Anstelle von Redaktionsleiterinnen gibt es künftig eine neue Funktion: den «Broadcast-Koordinator». Diese Funktion soll von einer einzigen Person wahrgenommen werden, die für das «Profil und die Ausrichtung der verschiedenen TV-Newsformate verantwortlich ist».

Was passiert denn nun mit Regula Messerli, Christian Dütschler und Silvia Zwygart, den aktuellen Redaktionsleiterinnen und -Leitern dieser Newssendungen? Laut der Mitteilung ist dies noch nicht bestimmt, sondern wird in den kommenden Wochen ausgearbeitet. Öffentlich bekannt ist hingegen bereits seit einigen Tagen: Christian Dütschler übernimmt die Leitung der SRF-Konsumredaktion (persoenlich.com berichtete).

Start Anfang 2022

Auch die Frage, wer die neue Funktion der «Broadcast-Koordinatorin» oder des «Broadcast-Koordinator» übernimmt, gebe es noch zu definieren. «Wer diese Stelle übernimmt, ist noch offen», sagt TV-Chefredaktor Tristan Brenn auf Anfrage.

SRF will die neuen Teams und Rollen bis Ende Jahr besetzen, damit Anfang 2022 mit der neuen Newsroom-Organisation gestartet werden kann. (pd/eh)