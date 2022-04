Eurovision Song Contest: SRF zeigt eine Reihe von Sendungen

Der Countdown für den grössten Musikwettbewerb läuft. Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 21 Uhr auf SRF zwei tritt Marius Bear im ersten Halbfinale des «Eurovision Song Contest» mit der Startnummer vier gegen 16 internationale Konkurrentinnen und Konkurrenten an. Das zweite Halbfinale vom Donnerstag, 12. Mai 2022, zeigt SRF zwei ab 21 Uhr.

Das Finale vom Samstag, 14. Mai 2022, ist um 21.00 Uhr auf SRF 1 zu sehen. Sven Epiney kommentiert die drei Sendungen zum «Eurovision Song Contest» 2022 für das Publikum von SRF. Die Musikerin Julie Berthollet vergibt die zwölf Punkte der Schweiz. Den Auftakt vor dem ersten Halbfinale am 10. Mai 2022 macht das Porträt «Eurovision Song Contest – The Sound of Marius Bear». Die Sendung zeigt den musikalischen Weg von Marius Bear nach Turin zum Auftritt auf der grossen Bühne.

Die Auftaktsendungen am Donnerstag, 12. Mai, zum zweiten Halbfinale und die Sendung vor dem Finale «‹G&G Spezial›– Countdown zum Eurovision Song Contest» am Samstag, 14. Mai 2022, produzieren die Redaktion «Gesichter & Geschichten». Zudem begleiten Radio SRF 1 und Radio SRF 3 den grössten internationalen Musikwettbewerb eng. (pd/mj)