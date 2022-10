Radio Basilisk: Stephan Gutknecht wird Redaktionsleiter

Stephan Gutknecht übernimmt ab November die Leitung der Redaktion von Radio Basilisk. Er folgt auf Benjamin Bruni, der in diesem Mai die Programmleitung übernommen hat (persoenlich.com berichtete).

Neben seiner neuen Führungsfunktion wird Stephan Gutknecht bei Radio Basilisk weiterhin im tagesaktuellen Newsjournalismus tätig sein, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Ebenfalls werde er zusammen mit Stefan Plattner den «Basilisk Penalty-Podcast» produzieren.

In seiner neuen Funktion berichtet Gutknecht an Benjamin Bruni. Dieser bezeichnet den designierten Redaktionsleiter im Communiqué als «absoluten Vollblutjournalisten und begnadeten Radiomacher». Bruni: «Stephan Gutknecht ist in der Basilisk-Region bestens vernetzt. Ich bin überzeugt, dass er in seiner neuen Leitungsfunktion der Redaktion von Basilisk einen neuen Drive geben kann. Ich freue mich ausserordentlich auf die noch engere Zusammenarbeit mit ihm.»

Stephan Gutknecht ist seit 2016 Teil der Redaktion von Radio Basilisk, wie es weiter heisst. Neben seinen Aufgaben auf der Newsredaktion habe sich der 34-jährige Baselbieter bei verschiedenen Spezialsendungen wie Gross-, Land- oder Regierungsratswahlen auszeichnen können. Gutknecht absolvierte nach seiner kaufmännischen Ausbildung die Ringier Journalistenschule und sammelte beim Blick erste Erfahrungen in der Medienbranche. (pd/cbe)