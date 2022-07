Radio SRF: Teresa Delgado berichtet aus Südamerika

Anfang 2023 übernimmt Teresa Delgado den Posten als Südamerika-Korrespondentin für Radio SRF und News Digital. Als Korrespondentin wird sie in Santiago de Chile stationiert sein. Die 32-jährige Delgado folgt auf David Karasek, der – gemeinsam mit Karoline Arn – die Gesprächsleitung beim «Tagesgespräch» übernimmt (persoenlich.com berichtete).

«Teresa Delgado ist zuhause in der hispanischen Kultur, ausserdem vertraut mit den klassischen und digitalen Audiowelten von SRF – die ideale Kombination für ihre neue Aufgabe», wird Philipp Scholkmann, interimistischer Leiter der Auslandredaktion von Radio SRF, in einer Mitteilung zitiert.

Teresa Delgado stiess 2016 zu SRF, wo sie zunächst als Redaktorin und Produzentin für Radio SRF 4 News tätig war. 2021 wechselte sie als Redaktorin in die Auslandredaktion von Radio SRF. Reportage-Reisen und Einsätze als Sonderkorrespondentin führten Teresa Delgado auf die Iberische Halbinsel und in die USA. Von der Auslandredaktion in Bern aus beobachtete sie bereits auch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Südamerika. Delgado ist promovierte Historikerin, die an der Universität Fribourg in den Nebenfächern Spanisch und Englisch studiert hat. (pd/cbe)