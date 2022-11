Zeit: Timo Posselt wird Redaktor im Schweizer Büro

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Timo Posselt einen der interessantesten Kulturjournalisten der Schweiz für uns gewinnen konnten», lässt sich Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, in einer Mitteilung zitieren.

Posselt schreibt seit zehn Jahren regelmässig als freier Journalist über Kultur, Gesellschaft und Politik. Seine Texte erschienen unter anderem im Feuilleton der Zeit, der NZZ am Sonntag, der Republik, der Süddeutschen Zeitung oder der WoZ.

Der 31-Jährige hat nach einer Kaufmännischen Berufslehre die Erwachsenenmatura absolviert und studierte Germanistik, Geschlechterforschung und Geschichte an den Universitäten in Basel und Bergen. Er lebt in Basel. (pd/tim)