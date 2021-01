Luzia Tschirky meldete sich nach ihrer Freilassung auf Twitter zu Wort: «Ich bin vor wenigen Minuten hier aus der Polizeistation freigekommen. Ich war unterwegs, um mit einer Bekannten Kaffee zu trinken, als an einer Ampel ein Minibus anhielt. Männer in Masken zogen uns in den Minibus ohne Erklärung. Meine Bekannte und ihren Mann hält man weiter fest.»

SRF kritisiert die mehrstündige Festnahme seiner Russland-Korrespondentin am Sonntag heftig. «Wir sind befremdet, dass unsere Korrespondentin auf offener Strasse und ohne Grund verhaftet worden ist und verurteilen dieses Vorgehen der Behörden von Belarus aufs Schärfste», lässt sich der Leiter der SRF-TV-Auslandredaktion, Reto Gerber, in einer Stellungnahme auf der SRF-Internetseite zitieren. Man sei indes sehr erfreut, dass Tschirky nach einer Intervention durch die Schweizer Botschaft in Belarus wieder freigelassen worden sei.

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis reagiert erleichtert auf die Freilassung. «Ich danke allen, die sich für eine rasche Lösung eingesetzt haben», teilt Cassis auf Twitter mit.

Gründe für Festnahme unklar

Die Umstände der vorübergehenden Festnahme am Sonntag waren zunächst unklar. Am Morgen hatte die SRF-Korrespondentin unter anderem aus der belarussischen Hauptstadt Minsk über die regierungskritischen Demonstrationen in den russischen Städten Moskau und St. Petersberg berichtet. Laut SRF hält sich Tschirky mit einer gültigen Akkreditierung in Belarus auf. Das Schweizer Aussendepartement erklärte nach Bekanntwerden der Festnahme am Sonntag, es stehe in Kontakt mit dem belarussischen Aussenministerium. Man kümmere sich um den Fall.

Kritik an Lukaschenko

Tschirky hatte am Sonntag vor ihrer Verhaftung von Minsk aus über die Anti-Regierungsdemonstrationen in Russland berichtet. Dabei hatte sie auch Kritik an der belarussischen Regierung unter Langzeit-Machthaber Alexander Lukaschenko geäussert. «Hier schaut man heute genau nach Russland und wie die Sondereinheiten mit Demonstranten umgehen», erklärte Tschirky auf Twitter. «Das Absperren der Moskauer Innenstadt: Ein Zeichen, dass der Kreml Strategien von Lukaschenko übernimmt. Dessen Strategie kennt nur eine Richtung: Repression.» (sda/lom)