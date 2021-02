Freiburger Nachrichten: Völlig neue Onlinepräsenz

Serie zum Coronavirus

«Uns steht eine Konkurswelle bevor»

Folge 160: Die Not in der Gastronomie ist gross, sagt Reto Wild, Chefredaktor des GastroJournals.

Die Not in der Gastronomie ist gross, sagt Reto Wild, Chefredaktor des GastroJournals, in der 160. Folge unserer Serie. Er kritisiert, dass die Restaurants immer noch nicht öffnen dürfen. Einzelne Medien bezeichnet er als «verlängerten Arm des BAG».

von Matthias Ackeret