NZZ-Gruppe: Wirtschaftsredaktor Jürg Müller verlässt die NZZ

von Edith Hollenstein

Jürg Müller verlässt die NZZ. Wie persoenlich.com weiss und Müller bestätigt, wird er ab Mai Senior Fellow und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Avenir Suisse, wo er als Forschungsleiter den Bereich «Leistungsfähige Infrastruktur & Märkte» übernehmen wird.

«Der Entscheid ist mir nicht leichtgefallen, da ich mich dem Haus NZZ eng verbunden fühle. Ich werde sowohl die Kolleginnen und Kollegen als auch die Arbeit auf der Wirtschaftsredaktion vermissen», sagt der 35-jährige Zürcher gegenüber persoenlich.com. Er freue sich aber sehr auf die neue Aufgabe. «Bei Avenir Suisse werde ich die gleichen Dossiers wie bei der NZZ betreuen. So kann ich meinen bisherigen Themen treu bleiben. Da das Tagesgeschäft als Journalist künftig aber wegfallen wird, werde ich bei gewissen Themen noch etwas tiefer graben können.»

Müller trat 2014 als redaktioneller Mitarbeiter in die NZZ-Wirtschaftsredaktion ein, 2016 wurde ihm das Zeichnungsrecht verliehen. Als Wirtschaftsredaktor war der promovierte Ökonom zuständig für die Telekommunikationsbranche sowie makroökonomische Fragen mit den Themenschwerpunkten Finanzsystem und Digitalisierung. Zusammen mit dem Video-Team entwickelte Müller neue audiovisuelle Formate: Er war verantwortlicher Redaktor der Serien «Müller und das Geld» und «NZZ Finanzlexikon». Als Redner und Moderator von Podiumsdiskussionen wirkte er zudem bei NZZ Live mit, der Veranstaltungsreihe der «Neuen Zürcher Zeitung».

Die Zeit vor Stellenantritt will Müller in ein neues Buchprojekt investieren, wie er weiter sagt. Dabei werde er mit demselben anonymen Koautor zusammenarbeiten, mit dem er bereits «The End of Banking» publiziert hat.