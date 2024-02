SRF: Zwei weitere Abgänge bei Investigativ-Team

von Michèle Widmer

Vor rund zwei Jahren ging das Investigativ-Team von SRF an den Start (persoenlich.com berichtete). Seither gab es dort mehrere personelle Veränderungen, nur noch wenige von der Anfangscrew sind geblieben. Erst im vergangenen Herbst hatten Andreas Schmid und Stefanie Pauli die Redaktion und auch SRF verlassen. Ihre Nachfolge übernehmen Simone Rau (Tages-Anzeiger) und Kilian Küttel (Zentralplus)(persoenlich.com berichtete).

Nun sind bereits zwei weitere Kündigungen eingegangen. Philippe Stalder, seit Juni 2022 bei SRF Investigativ, hatte am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag beim Recherche-Team. «Ich habe das SRF verlassen, um meinen Dokumentarfilm Reclaiming Cocoa fertigzustellen», begründet er den Entscheid auf Anfrage. Zudem werde er in einem Teilzeitpensum oder als freier Mitarbeiter für verschiedene Schweizer Medientitel tätig sein. Auch auf dem Absprung ist Simon Jäggi. Der Journalist, der seit dem Start von SRF Investigativ dabei ist, hört Ende März auf. Er nimmt sich «vorerst eine familiäre Auszeit», wie er auf Anfrage sagt. Weiter dazu äussern will er sich nicht.

Insgesamt beschäftigt SRF Investigativ 12 Journalistinnen und Journalisten, zwei davon sind für das YouTube/Play SRF-Format «Impact Investigativ» zuständig.



Wie erklärt sich SRF die gehäuften Abgänge der letzten Monate? «SRF Investigativ startete vor zweieinhalb Jahren als komplett neues Team. Es ist völlig normal, dass sich in einer solchen Aufbauphase Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder anders orientieren», sagt Christian Schürer, Leiter Hintergrund News Digital bei SRF, dazu. Schon bei den letzten Abgängen sagte Co-Leiterin Nina Blaser: «Personelle Veränderungen gehören beim Aufbau eines neuen Teams dazu.»

Die beiden freien Stellen bei SRF Investigativ werden wieder besetzt, wie SRF mitteilt. Spruchreif ist die Nachfolge noch nicht, zu laufenden Gesprächen gebe man keine Auskunft.