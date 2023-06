In der Deutschschweiz waren über 74 Prozent der Kandidierenden erfolgreich, in der Westschweiz rund 60 Prozent. Die daraus resultierende gesamtschweizerische Erfolgsquote von 65 Prozent spreche für sich, schreibt KS/CS in einer Mitteilung.

Der Jahrgang an Kommunikationsfachleuten zeichne sich durch ein grosses Know-how in den drei Hauptfächern Kommunikation, Media (Online und Offline) sowie Realisation/Produktion aus, so er Verband weiter. Dies ist die einzige Schweizer Ausbildung, die einen solchen breiten Mix aus Fähigkeiten für Einsteiger in Marketing, Werbung und Kommunikation anbietet. Insbesondere die klare Selektion geben dieser eidgenössischen Prüfung seit vielen Jahren einen verlässlichen Wert. Werbende Unternehmen, Agenturen und Medienanbieter schätzten die Ausbildung und die daraus gewonnen praktischen Fähigkeiten sehr, schreibt KS/CS.

Praxisrelevante Aufgaben

In den diesjährigen praktischen Prüfungen erstellten die Kandidierenden unter anderem ein Konzept für einen Image Film für die Universität Bern mit dem Claim «Wissen schafft Wert». Der Film soll die Universität als führende, zukunftsorientierte und gesellschaftlich relevante Institution darstellen.



Den ersten Platz teilen sich dieses Jahr Sandra Rapold (Bindella terra vite vita SA) und Raphael Urs Schaffner (Neuzeichen AG) mit einer herausragenden Schlussnote von 5,4. Auf Platz drei folgt ihnen May Gisler (Carlit + Ravensburger AG) mit der Abschlussnote 5,3. Den vierten und fünften Platz teilen sich wiederum Maxime Chabloz (Agence Trio) und Nadine Leuenberger (Schweizerischer Drogistenverband) mit einer Schlussnote von 5,2.

Die schriftlichen Prüfungen wurden erstmals an zur Verfügung gestellten Laptops durchgeführt, die alle abgeschirmt waren. (pd/nil)