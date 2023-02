Farner: Affective Advisory wird übernommen

Im Rahmen der Wachstumsstrategie baut Farner das eigene Angebot in der verhaltenswissenschaftlichen und evidenzbasierten Beratung schweiz- und europaweit aus. Das Fullservice-Kommunikations- und Beratungsunternehmen ist laut einer Mitteilung überzeugt, «dass menschliches Verhalten umfassend verstanden und gezielt angesprochen werden muss, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken». Nach der Videoagentur Yoveo, der NextGen-Marketing Agentur Jim & Jim und der Digitalagentur BlueGlass stösst innert einem Jahr nun das Beratungsunternehmen Affective Advisory zu Farner.

Alle Mitarbeitenden werden übernommen. Affective Advisory bleibt am bisherigen Standort in der Stadt Zürich, wie es auf Anfrage heisst.

Menschliches Verhalten sei hochkomplex und kontextabhängig: Man wolle das Eine tun und das Andere nicht lassen. Der Grund dafür liege häufig im Unterbewussten. «Wir Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten wollen vor allem eines: das Verhalten unserer Empfängerinnen und Empfänger erfolgreich ansprechen und motivieren. Sei es in der Marketingkommunikation oder in öffentlichen Kampagnen», so Daniel Jörg, Chief Innovation Officer bei Farner, der den Bereich Behavioral Marketing bei Farner laut Mitteilung «über Jahre massgeblich» vorangetrieben habe. «Dazu müssen wir verstehen, wie Menschen wirklich ticken – bewusst und unterbewusst. Dank der gezielten Ansprache menschlicher Verhaltenstreiber können wir die Wirkung von Massnahmen bereits mit kleinsten Anpassungen auf ein neues Level heben.»

Echte Veränderung erzielen

Ob bei der Bewältigung der Klimakrise oder der Förderung der öffentlichen Gesundheit: Viele der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen verlangen nach raschen und effektiven Verhaltensänderungen. Auf Behavioral Design basierte innovative Strategie- und Kommunikationsprogramme, durch Initiativen der privaten und öffentlichen Hand, können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, schreibt Farner weiter. «Wir freuen uns sehr, mit Affective Advisory eines der weltweit führenden verhaltenswissenschaftlichen Beratungsunternehmen bei Farner neu an Bord zu haben. Torben Emmerling und sein Team haben nicht nur einen beeindruckend wissenschaftlichen Background und Methodenschatz aus der Verhaltens- und Sozialforschung, sondern sind auch meinungsführend bei Fragen rund um den verantwortungsvollen Umgang mit Verhaltenswissenschaften in der Praxis», wird Michel Grunder, Co-CEO von Farner, zitiert.

Der Gründer und Managing Partner von Affective Advisory, Torben Emmerling, übernimmt die Rolle als Chief Behavioral Officer von Farner und baut das Angebot für evidenzbasierte Strategieberatung in der Schweiz und im internationalen Team Farner agenturübergreifend aus. «Wir verwandeln wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden in wirkungsvolle Strategien und Massnahmen für Unternehmen, öffentliche Organisationen und politische Akteure, um eine positive Verhaltensänderung zu erzielen. Unsere einzigartige Expertise für fundierte praxisrelevante Experimente ermöglicht es uns ferner zu verstehen, welche Massnahmen wirklich effektiv sind. Bei Farner können wir dieses Know-how nun integriert über die gesamte Agentur einbringen», erklärt Emmerling. «Der Zusammenschluss von Farner und Affective Advisory in der Schweiz und in Europa bietet Kunden einen echten Mehrwert und ein grosses Entwicklungspotenzial für uns und das gesamte Feld, auf das wir uns sehr freuen». Emmerling wird Partner im Team Farner und Mitglied des Senior Management. (pd/cbe)