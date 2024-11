Newsroom Communication: Auch BFE lanciert Podcast zum Tiefenlager

Publiziert am 21.11.2024

Am vergangenen Dienstag hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) die nötigen Gesuche eingereicht, um in Nördlich Lägern dereinst ein Tiefenlager bauen zu können. Den absehbar langwierigen Prozess bis zu einer allfälligen Realisierung begleiten die involvierten Akteure mit verschiedenen Kommunikationsmassnahmen.

Seit 2022 gibt die Nagra das sogenannte «Jahrhundertmagazin 500m+» heraus (persoenlich.com berichtete). Damit will die Genossenschaft «rund 100 Jahre die öffentliche Debatte rund um das geologische Tiefenlager» begleiten. Seit dieser Woche erscheint zu dem Zweck auch ein Talk-Podcast, sinnigerweise «Jahrhunderpodcast» genannt.

BFE kommt mit «1 Million Jahre – Der Tiefenlager-Podcast»

Nicht nur die Nagra hat Kommunikationsbedarf in Sachen Tiefenlager. Auch das Bundesamt für Energie meldet sich zu Wort. Das macht die Behörde mit ihrem Podcast «1 Million Jahre – Der Tiefenlager-Podcast», den sie zusammen mit Newsroom Communication realisiert hat. Die Berner Kommunikationsagentur ist auch für Produktion und Sounddesign verantwortlich.

In vorerst sechs Episoden, die je rund eine Viertelstunde dauern, geht es um Fragen wie: Ist der Standort in Nördlich Lägern sicher? Warum gerade dort ein Tiefenlager? Woher kommen eigentlich die radioaktiven Abfälle? Was haben die Betroffenen vor Ort zum Projekt beigetragen?

Moderiert wird der Podcast von Leila Drobi, die eine solche Kommunikationsaufgabe zum ersten Mal übernimmt. Drobi arbeitet sonst als Fachspezialistin Regionale Partizipation beim Bundesamt für Energie.

Die erste Folge von «1 Million Jahre – Der Tiefenlager-Podcast» erscheint am Freitag, 22. November. Darin geht es um die jüngst erfolgte Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuchs für das Tiefenlager. Wie konnte dieser Meilenstein erreicht werden? Was macht ein sicheres Tiefenlager aus? Welche Rolle spielt das Bundesamt für Energie in diesem Verfahren? Diese Fragen bespricht Moderatorin Drobi mit BFE-Sektionsleiterin Monika Stauffer, Ensi-Vertreter Felix Altorfer und Gesamtprojektleiter der Nagra Maurus Alig. Zum Schluss besucht die Moderatorin die Standorte, die für das Tiefenlager und die Brennelementverpackungsanlage beantragt wurden. (nil)