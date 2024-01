Fachwerk Advertising: Aus einem Geschäftsfeld wird eine Agentur

Mit der Gründung der Fachwerk Advertising AG vollzieht die Agenturgruppe Fachwerk Kommunikation AG einen entscheidenden Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung und schärft so ihre Positionierung. Aus dem bisherigen strategischen Geschäftsfeld «Advertising» entsteht ab dem 1. Februar 2024 eine eigenständige ASW-Werbeagentur, heisst es in einer Mitteilung.

Fachwerk Advertising fokussiere sich auf innovative und kreative Lösungen für nationale und internationale Kunden in der analogen und digitalen Werbewelt. Zum Dienstleistungsangebot würden Campaigning, Branding & Markenentwicklung, Employer Branding & Social Recruiting, Pharma & Health Marketing sowie Media Strategy gehören.

Für bestehende Kunden ändert sich laut Mitteilung nichts. Die Zusammenarbeit und die Nutzung von Synergien zwischen den Schwesterfirmen in den Bereichen Werbung, Events und Promotionsartikel bleiben demnach weiterhin bestehen.

«Nach zwölf Jahren erfolgreicher Tätigkeit als strategisches Geschäftsfeld ist die Zeit nun reif. Den zukünftigen Anforderungen können wir nur dann gerecht werden, wenn wir als eigenständige Werbeagentur mit einer klaren Positionierung am Markt auftreten», wird Nektarios Thanasis, CEO Fachwerk Advertising, zitiert.

Die Geschäftsführung der Fachwerk Advertising AG übernehmen Nektarios Thanasis (CEO und Inhaber), Damian Wolfisberg (COO) und Tino Heuter (CD). (pd/cbe)