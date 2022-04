Die Tezos Foundation unterstützt Projekte zur Weiterentwicklung des Open-Source-SystemsTezosBlockchain und publiziert halbjährlich einen Report. Das Design des Berichts ist jeweils einem spezifischen Fokusthema gewidmet und wird in zahlreiche Sprachen übersetzt. Farner Branding hat die Marke für die Tezos Foundation entwickelt und konzipiert und realisiert seither die Biannual Reports, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Biannual vom März 2022 steht ganz im Zeichen der innovativen Tezos NFT-Plattformen hic et nunc und Objkt.com. Der eigenständige Look der Plattformen diente als Inspiration für die Gestaltung des Reports. Die Plattform hic et nunc hat viele Kreativschaffende in den Bann gezogen, ausgewählte Werke und Künstler aus der Community werden unter anderem im Report vorgestellt.

Verantwortlich bei (Kunde) Roman Schnider (President Tezos Foundation), Clelia Malinverni (Communications Manager), Jan Albers (Head of Gaming Partnerships); verantwortlich bei Farner Branding Markus Gut (Gesamtverantwortung), Fabian Bertschinger (Creative Director), Noah Açil (Brand Designer), Fabian Sigg (Brand Designer), Jan Jenny (Brand Consultant). (pd/mj)