HWZ: Brian P. Rüeger wird neuer Rektor

Brian P. Rüeger wird Rektor der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Er wurde vom Verwaltungsrat gewählt und übernimmt ab dem 1. Oktober 2024 die Leitung der Hochschule für berufsbegleitende Wirtschaftsstudiengänge, wie es in einer Mitteilung heisst. Rüeger folge auf Matthias Rüegg, der per Ende Jahr emeritiert werde.

«Die HWZ beeindruckt durch ihre Geschwindigkeit und Nähe zu den relevanten unternehmerischen Fragestellungen in allen Bereichen von Lehre, Weiterbildung und Forschung bis hin zu Dienstleistungen. Diese Stärken möchte ich zusammen mit allen Mitarbeiter:innen weiter ausbauen und die HWZ zur unternehmerischsten Hochschule der Schweiz entwickeln», wird Rüeger zitiert.

Seit mehr als einem Jahrzehnt leitet Brian Rüeger das Institut für Marketing Management (IMM) an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Wie es in der Mitteilung heisst, trieb er die Entwicklung des IMM «zum grössten Weiterbildungsanbieter im Marketingbereich auf Hochschulniveau in der Schweiz» voran. Für diese Leistung sei er 2022 international mit der Auszeichnung zum «Male Entrepreneurial Leader of the Year» (Runner-up) von ACEEU gewürdigt worden. Das Institut sei mit dem Best Performing Team Award ausgezeichnet worden.

Davor engagierte sich Rüeger als stellvertretender Leiter des damaligen Zentrums für Marketing Management an der ZHAW. Zudem sammelte er unternehmerische Erfahrungen als Gründer in den Bereichen Banken-Informationssysteme und Telekommunikations-Infrastrukturlösungen. Sein akademischer Hintergrund umfasst ein Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften der Universität Zürich und einen PhD in Marketing, den er 2015 an derselben Universität erlangte. (pd/cbe)