Tamedia: Carla Peterhans neu in der Kommunikation

Carla Peterhans verstärkt ab 1. Oktober 2025 das Corporate-Communications-Team bei Tamedia. Das Unternehmen bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen von persoenlich.com.

Peterhans war zuletzt im Projektteam des Eurovision Song Contest 2025 (ESC) tätig (persoenlich.com berichtete). Dort arbeitete sie gemeinsam mit Edi Estermann, der im Oktober ebenfalls zu Tamedia wechselt und dort die Position des Head of Corporate Communications übernimmt.

Vor ihrer Tätigkeit beim ESC verantwortete Peterhans von Oktober 2022 bis Juli 2024 als Kommunikationsbeauftragte bei NK Media den Aufbau und die Leitung der Kommunikationsabteilung. Erste Erfahrungen im Bereich Social-Media-Marketing sammelte sie während ihres Studiums als Praktikantin bei Swiss Diversity. 2023 schloss Peterhans ihren Bachelor of Arts in Kommunikationswissenschaften und Medienforschung an der Universität Zürich ab.

Sofia Sabatini hat Tamedia per Ende Juli 2025 verlassen, wie es auf Anfrage weiter heisst. Sie war seit Januar 2025 für die interne Kommunikation bei Tamedia zuständig gewesen und zuvor über drei Jahre als Communications & Engagement Manager bei der TX Group tätig.