Sonova: Christiane Jelinek übernimmt Comms & Branding

Christiane Jelinek ist seit Dezember 2022 in der Funktion als Vice President Group Communications & Branding für Sonova tätig. Sie hat die Aufgaben von Nike Möhle übernommen, die als Kommunikationschefin zu Sunrise wechselt (persoenlich.com berichtete). Zuvor war sie seit November 2020 als Director Corporate Communications für das Unternehmen tätig.

In der neuen Funktion vereint sich die Verantwortung für die ganzheitliche Konzernkommunikation einschliesslich Media Relations, Social Media und Internal Comms mit der Steuerung der Sonova-Markenstrategie (als Dachmarke). Spannend findet Jelinek im neuen Job «die grosse Bandbreite an Themen, Formaten und Kanälen, die wir als Team verantworten, sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren Geschäftsbereichen und Produktmarken», wie sie gegenüber persoenlich.com erklärt.

Jelinek ist seit über 20 Jahre im Kommunikationsbereich tätig, vor ihrer Zeit bei Sonova vor allem in der Finanzindustrie: unter anderem als Journalistin bei Bloomberg News, in der Unternehmenskommunikation der Deutschen Bank und Susi Partners, einem Nachhaltigkeitsinvestor in der Schweiz, sowie als Managing Partner bei Jaron & Amann, einer Kommunikationsberatung in Deutschland. Sie hat einen Abschluss in Medienwissenschaften und Journalismus von der University of Westminster in Grossbritannien. (pd/wid)