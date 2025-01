Claudia Gnehm wird ab März 2025 in einem 90-Prozent-Pensum im Wirtschaftsteam des Tages-Anzeigers tätig sein. Für Gnehm bedeutet dieser Schritt eine Rückkehr in den Journalismus, nachdem sie zuletzt in der Unternehmenskommunikation beim Rückversicherer Swiss Re tätig war.

«Ich freue mich sehr darauf, nach den Erfahrungen in der Unternehmenswelt wieder zu meiner Leidenschaft zurückzukehren und mich den neuen und vertrauten Gesichtern im TA-Team anzuschliessen», so Gnehm auf Anfrage von persoenlich.com.

Die Wirtschaftsjournalistin bringt langjährige Erfahrung mit. Vor ihrer Tätigkeit in der Kommunikationsabteilung bei Swiss Re arbeitete sie als stellvertretende Wirtschaftschefin bei der Blick-Gruppe (persoenlich.com berichtete). Frühere Stationen hatte Gnehm bei Keystone-SDA, SRF, Axel Springer Schweiz oder AP. Von 2013 bis 2014 schrieb sie für die SonntagsZeitung.