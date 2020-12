Mit dem «Gold Award», der höchsten Auszeichnung des ICMA, krönt die internationale Fachjury das «Forte»-Magazin. Dieses wurde im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums im eigenen Hause neu konzipiert mit dem Ziel, das Magazin strategischer, dynamischer, moderner und noch leserfreundlicher zu gestalten, wie es in einer Mitteilung von Coop heisst. In der Kategorie «Custom Media, 1.0. Corona» erhielt das Magazin zudem einen «Silver Award». Im November kürte der Schweizerische Verband für interne und integrierte Kommunikation (SVIK) das Forte-Magazin zur besten Mitarbeiterzeitung 2020 (persoenlich.com berichtete).





Liebe, Träumen, Schnee und Pandemie

Die Coopzeitung wird in drei Kategorien mit einem «Award of Excellence» prämiert. Für die Berichterstattung zur Pandemie mit Statements, Reportagen und praktischen Tipps erhält die Redaktion die Auszeichnung in der Kategorie «Custom Media, 1.0. Corona». Einen weiteren Award gewinnt die Coopzeitung in der Kategorie «Customer magazines B2C print» für einen Beitrag, der sich dem Thema «Was die Liebe ausmacht» annahm. Den dritten «Award of Excellence» verlieh die Fachjury der Coopzeitung in der Kategorie «Cover and cover story». Die prämierten Titelseiten waren den Themen «Träumen» und «Schnee» sowie deren Bedeutung für die Menschen gewidmet.

«Kreativ und erfindungsreich»

«Wir freuen uns ausserordentlich über diese wichtigen Preise», lässt sich Patrick Wehrli, Leiter Coop Content House, zitieren. «Diese Anerkennung der Branchenfachleute zeigt, dass wir mit unseren Print-Produkten nicht nur in Bezug auf Design mit dem Zeitgeist gehen, sondern dass unser Team immer wieder kreativ und erfinderisch ist, auch unter nicht herkömmlichen Bedingungen wie im Jahr 2020». (pd/lol)