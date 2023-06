Dynamics Group, eine Beratungsgruppe für strategische Kommunikation in der Schweiz, begrüsst per 1. September Daniel Piller im Kreis der Partner. Zeitgleich mit der Ernennung eröffnet Dynamics Group in Basel eine neue Niederlassung, der zwei weitere Partner angehören werden. Damit stärkt Dynamics Group ihre Kundennähe in einer dynamischen Wirtschaftsregion und ergänzt das Angebot ihrer Standorte in Zürich, Bern, Genf und Lausanne, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich sehr, weiterhin als Unternehmer tätig zu sein und meine Expertise, meine persönlichen Kontakte sowie meine fundierten Kenntnisse der Life Sciences Branche in den Aufbau des Büros in Basel und in die Weiterentwicklung der Dynamics Group einzubringen», wird Daniel Piller zitiert. «Unternehmen und Einzelpersonen in der Nordwestschweiz profitieren weiterhin von der persönlichen Vernetzung zu regionalen Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft, erhalten aber auch Zugang zum breiten Netzwerk und umfassenden Know-how einer schweizweit führenden Beratungsgruppe für strategische Kommunikation.»

Daniel Piller berät seit über zehn Jahren Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen in den Bereichen strategische Positionierung und Public Affairs, Media & Investor Relations, Interne und Change Kommunikation sowie Krisenkommunikation und bietet Kommunikationstrainings an. Als Geschäftsführer und Eigentümer von Piller Public in Basel hat er in den letzten vier Jahren eine laut Mitteilung «bedeutende Kundenbasis» in der Nordwestschweiz aufgebaut. Zuvor verantwortete er über zwölf Jahre die globale Media Relations und die globale interne Kommunikation von Roche und arbeitete als Wirtschaftsjournalist bei der Neuen Zürcher Zeitung. Der ausgebildete Ökonom verfügt über ein Netzwerk in der Politik und Wirtschaft der Region Basel, in den nationalen Medien sowie in der Gesundheits- und Life Science Branche.

Das Team in Basel wird durch Jonathan Seabrook und Nicolas Weidmann ergänzt, die beide seit 2018 als Partner für die Dynamics Group tätig sind. Seabrook arbeitete über 13 Jahre als Head Corporate Affairs bei der in Basel ansässigen Syngenta und war somit für alle Aspekte des Stakeholder Managements mit globalen wie nationalen Anspruchsgruppen verantwortlich. Weidmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Top-Management in führenden internationalen Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Technologie, Biopharmazie/Medtech und Konsumgüter. (pd/cbe)