Mona und Mateo: Das grosse Ganze für Panorama

Panorama entwickelt für ihre Kundschaft Raumkonzepte, die den verschiedenen Bedürfnissen ihrer Anspruchsgruppen langfristig gerecht werden. Möglich macht dies eine einzigartige Verbindung von Architektur und Soziologie. So versteht Panorama Räume nicht nur als architektonische Konstrukte, sondern auch als soziales Zusammenleben – und als Möglichkeit, dieses zu fördern. In Zusammenarbeit mit der Agentur Mona und Mateo lanciert Panorama nun einen kommunikativen Auftritt, der diese Werte nach aussen vertritt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Alltägliche Beobachtungen, wissenschaftliche Analysen, nachhaltige Konzepte: Panorama versteht es, Räume ganzheitlich zu denken und zu realisieren – was den Ausgangspunkt für den neuen Auftritt markiert. Mit dem Claim «Räume sehen, erkennen, entfalten» werden einzelne wichtige Arbeitsschritte hervorgehoben – ohne dabei den Blick auf das grosse Ganze zu verlieren. Das grosse Ganze trägt auch das neue Logo in sich. Dank einem ausgeklügelten System kann sich dieses flexibel über 360 Grad zu einer runden Form aufspannen – und schlägt so gleichzeitig eine visuelle Brücke zum Markennamen. So entsteht eine Kommunikation, die das Können von Panorama unterstreicht – und für Aufmerksamkeit auf allen Werbemitteln sorgt.

«Mona und Mateo ist es gelungen, ein klares Konzept zu entwickeln, das die Komplexität unserer Branche kreativ kommuniziert. Wir freuen uns sehr über unseren neuen Auftritt», lässt sich Didier Balissat, Gründer und Inhaber von Panorama, in der Mitteilung zitieren.

Der neue kommunikative Auftritt ist auf der Website und diversen internen Anwendungen im Einsatz.

Verantwortlich bei Panorama: Didier Balissat, Bernhard Böhm, Joni Kaçani. Verantwortlich bei Mona und Mateo: Sheena Czorniczek, Luc Sohm, Nicola Peter, Hannah Mey, Tabea Ott, Lesley Ryffel, Sira Negri, Mona Fluri, Mateo Sacchetti. Web Development: Overthought Studio. (pd/cbe)