Das auf die Beratung von Non-Profit-Organisationen (NPO) spezialisierte Kampagnenforum lanciert in Zusammenarbeit mit MD Systems den Ugliest-NPO-Website-Contest, wie es in einer Mitteilung heisst. Gesucht werden Websites, die «schon beim Hinsehen schmerzen».

Derjenige NPO-Webauftritt, der am meisten Stimmen erhält und dementsprechend einen Relaunch am allernötigsten hat, gewinnt eine Primer-Website in der Basisversion im Wert von 5000 Franken. Optionen wie Mehrsprachigkeit, Spendenwidgets sowie die Kosten für Hosting und Updates seien aber nicht Teil des Wettbewerbsgewinnes, sie können dazu erworben werden. Um am Wettbewerb teilzunehmen muss man auf der Wettbewerbsseite einen Screenshot der eigenen Homepage hochladen und abstimmen.

Was steckt hinter der Idee? «Viele ältere NPO-Websites sehen so schlimm aus, dass man fast Augenschmerzen davon kriegt. In einer Zeit, wo die Website eigentlich für jede Organisation ein zentrales Kommunikationsmittel ist, ist das ein gigantischer Wettbewerbsnachteil», sagt Andrea Oertle, die Produktverantwortliche beim Kampagnenforum, gemäss Mitteilung. Mit dem Wettbewerb solle gezeigt werden, dass ein moderner Webauftritt für jede NPO möglich und finanzierbar sei. (pd/maw)