Hamilton Medical ist ein Hersteller von Beatmungslösungen für die Intensivmedizin. Im Coronajahr 2020 gefragt wie nie, hat das Unternehmen mit Sitz im Bündner Bonaduz seine Marken-DNA überarbeitet, geschärft und die Brandstory neu geschrieben, eng begleitet von der Zürcher Markenagentur Geyst. Jetzt ist der Relaunch abgeschlossen und die neue Website online, wie es in einer Mitteilung heisst.



Mit dem Motto «Empowering the frontline heroes of critical care» setzt Hamilton Medical den Fokus auf die Menschen, die für die Gesundheit anderer alles geben. Die neu entwickelte Bildwelt widerspiegelt das klar. Zusätzlich zur Bildwelt hat die Zürcher Markenagentur Geyst das gesamte Corporate Design stark überarbeitet – und einen modernen, sehr sauberen Look geschaffen. Der gesamte Auftritt hat dadurch nicht nur an Stringenz, sondern auch an Kraft gewonnen, heisst es weiter.

Selbstbewusster Online-Auftritt

Auf Basis des neuen Brandings haben die Online-Profis von Ergosign, Geyst, Champion Systems und das Projektteam bei Hamilton Medical eine neue Website gebaut. «Mit einer sehr modernen UX/UI, im zukunftssicheren Baukastensystem und mit über 80 cleveren Modulen», heisst es dazu. Trotz ihrer aussergewöhnlichen Informationsdichte gestalte sich das Navigieren durch die Website intuitiv und flüssig. Durch das grosszügige Design und die durchdachte Nutzerführung wirke die Website jederzeit leicht und «lean».

Damit nichts von der neu geschaffenen Kraft verloren geht, hat die Markenagentur Geyst Hamilton Medical darin unterstützt, einen umfangreichen Brand-Hub zur digitalen Markenführung zu schaffen. Dieser beinhaltet vom Markenkredo, über die Design-Guidelines bis hin zu sauber aufgesetzten Templates alles, was eine Marke nach innen und nach aussen erfolgreich macht.

Darüber hinaus hat die die Markenagentur Geyst Hamilton Medical beim internen Launch und beim Onboarding neuer Teammitglieder begleitet – und tut das auch weiterhin. «Denn: Jede*r Mitarbeitende*r ist ein Brand Ambassador», heisst es abschliessend.

Verantwortlich bei Hamilton Medical: Sasha Starcevic, Julia Bail, Nadine Auer, Kathrin Elsner, Candy Padmore, Nicolò Mandozzi; verantwortlich bei Geyst: Laura Meng, Christian Raissig, Reto Odermatt, Oliver Fried, Florin Grunder, Matthias Kadlubsky, Marcel Capeder, Tanja Durband, Marcus Aeberhard, Severine Reich; verantwortlich bei Ergosign: Toni Steimle, Carla Stutz-Müller; verantwortlich bei Champion Systems: Marc Champion, Sonia Rizzo, Eduard Lehel Reichenberger. (pd/cbe)