Der neue Film von Landi Schweiz portraitiert fünf Personen aus dem Landi-Universum, die sich hinter den Kulissen täglich mit Herz und Seele engagieren, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die Menschen machen es aus», sagt stellvertretend eine Landi-Ladenleiterin. Neben ihr treten eine Produktmanagerin, der Leiter des Landi-Büros in China und zwei Winzerbrüder auf.

Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit Landi Schweiz entwickelt und produziert. Er wird an Fachveranstaltungen, als Einleitung von Präsentationen, im Personalwesen, im Marketing und in den Läden sowie über diverse Online-Kanäle eingesetzt.





Verantwortlich bei Landi Schweiz: Sandra Grossenbacher, Heidi Niederberger, Simon Gfeller, René Kaiser; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Simon Koller (Buch, Regie), Atila Ulcay (Kamera), Claudio Garovi (Produktionsleitung), Marco Valpiani (Produzent). (pd/lol)