Ginetta: Digitalagentur schliesst nach 17 Jahren

Publiziert am 26.08.2025

Die Digitalagentur blickt in einer emotionalen Abschiedsbotschaft auf LinkedIn auf ihre Unternehmensgeschichte zurück: Knapp 500 Kunden und über 1600 Projekte konnte Ginetta in ihren 17 Jahren Bestehen realisieren. Das Unternehmen bedankt sich bei allen Mitarbeitenden, Kunden und Partnern für die gemeinsame Zeit.

Auf der Unternehmenswebsite ist mittlerweile nur noch zu lesen: «Game over! Ginetta (2008 – 2025) has come to an end.» Als Symbol für den Abschied wählte die Agentur ein Foto aus Sardinien mit dem Namen «Ginetta Sunset» – ein Sinnbild für Abschluss und Hoffnung zugleich.

Ginetta wurde 2008 im Berner Mattequartier gegründet und zog dann weiter nach Zürich. Das Unternehmen machte sich schnell einen Namen als spezialisierte Digitalagentur für User-Centered Design und Frontend-Entwicklung. Über die Jahre wuchs die Agentur und eröffnete neben dem Hauptsitz in Zürich weitere Standorte. So eröffnete Ginetta 2019 einen weiteren Standort in Bern und expandierte 2022 nach San Francisco.

Unter dem Leitsatz «We Simplify» fokussierte sich die Agentur darauf, Technologie einfacher nutzbar zu machen und den Benutzer ins Zentrum zu stellen. Besonders stolz war das Unternehmen auf seine Firmenkultur mit dem Prinzip «People First» und einen überdurchschnittlich hohen Frauenanteil von über 50 Prozent.

2019 hatte Gründer Simon Raess die operative Geschäftsführung übergeben, blieb aber als Founder im Unternehmen aktiv. Das Team von Ginetta umfasst laut Website 35 Mitarbeitende. (cbe)