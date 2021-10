No Sleep Agency: Dr. Oetker lanciert neue «Feel Good»-Pizza

«The Good Baker» zeichnet sich durch ausgewählte Zutaten und einen knusprigen, dünnen Steinofen-Boden aus, der aus unterschiedlichen Mehlsorten, Getreiden, Saaten oder mit Sauerteig hergestellt wird. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Auf die Zugabe von Zucker werde bei «The Good Baker» gänzlich verzichtet. «Künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker kommen ebenfalls nicht zum Einsatz. Stattdessen stehen viel buntes Gemüse, pflanzliche Proteine und natürlich Käse oder eine vegane Käsealternative auf der Zutatenliste. Die drei leckeren Sorten sind ab sofort erhältlich und versprechen vollen Pizza-Genuss mit einem besonderen Blick auf Geschmack, Nährwerte und Nachhaltigkeitsaspekte», so die Mitteilung.

Im Rahmen der Produkte-Launch-Kampagne hat die No Sleep Agency ein Interaktives Augmented-Reality-Minigame für Instagram programmiert.

Das Ganze wurde spielerisch so gestaltet, dass man mit seinem Kopf den Character der Kampagne steuert und dabei die neuen Pizzen, sowie ihre Zutaten einsammeln muss. Die Challenge war es dabei Fleischstücken auszuweichen. Der Filter wurde so programmiert, dass sein persönlicher Highscore gespeichert wird und man sich stets verbessern kann.

Dieses Minigame wird im Rahmen eines Gewinnspiels und einer Influencer-Kampagne eingesetzt. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Vondach hat die No Sleep Agency unterstützend eine mobile first Landing Page umgesetzt.

Als Gewinn schweben den fleissigen Spielern tolle Preise wie zum Beispiel City Bikes, eine Übernachtung in einer Eco-Capsule oder SBB-Gutscheine für ein Halbtax-Abo.

Alles im Rahmen des Mottos «Pizza-Spass, aber ernsthaft nachhaltig».

Verantwortlich bei Dr. Oetker Schweiz: Walentina Mejenina (Media- und Communications Managerin), Helen Yildirim (Product Manager Pizza), Valery Henle (Managing Director); verantwortlich bei No Sleep Agency: Silvan Obrecht (Projektleitung), Ivan Heinzer (Beratung); verantwortlich bei Vondach: Nicola Dutoit (Art Director), Eric Léger (Backend Development). (pd/lol)