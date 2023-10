Boutiq Films: Drei Imagefilme für Rausch realisiert

In der Schweiz geniesst das Familienunternehmen Rausch bereits grosse Bekanntheit. Um sich nun im Ausland ebenfalls stärker zu etablieren, wurde Boutiq Films damit beauftragt eine Serie aus drei Imagefilmen zu produzieren, heisst es in einer Mitteilung. Der Regisseur Laurids Jensen hat sich dieser Herausforderung angenommen und drei kurze Spots geschaffen, in welchen zentrale Werte von Rausch wie: Swissness, natürliche Schönheit, die Leichtigkeit des Seins, die Nähe zur Natur, aber auch die Extraktionskompetenz im Fokus stehen.

Boutiq Films drehte die Filme in einer Schweizer Berglandschaft. Das neblige Wetter erschafften eine einzigartige Atmosphäre, in welcher die beiden bodenständigen Protagonistinnen und Protagonisten das Leben in vollen Zügen geniessen, heisst es weiter. Präsentiert werde ein Ausschnitt der unbefleckten Realität sowie der grenzenlosen Schönheit der Natur. Unterstrichen werde dieses Lebensgefühl durch die Musik, welche eigens für diese Filme komponiert wurde.

In einer engen Verbindung zu den Naturaufnahmen stehen die geschickten Einspielungen von Studioaufnahmen. Die fliessenden Übergänge zu hochartifiziellen technischen Vorgängen, repräsentiert die Extraktionskompetenz, die Rausch durch ihr hauseigenes Verfahren prägt.

Verantwortlich bei Rausch Kreuzlingen: Esther Widmer (Head of Communication), Sandra Banholzer (CEO), Petra Hollenstein, Barbara Banzhaf (CSO), Konzept: Doyenne & Boutiq Films, Film Produktion: Boutiq Films, Producer: Paula Liszko, Regie: Laurids Jensen, DOP: Nicolas Heiz, Schnitt: Nicolas Bechtel, Grading: Simon Hardegger, Musik & SD: Luca Colaci. (pd/wid)