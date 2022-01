Die Schweizer Traditionsfirma Sidrag in Baar hat Brain2 gemäss einer Mitteilung den Auftrag übergeben, einen Film zu entwickeln, der die USPs von Druckguss präsentiert, die Vorteile in der Veredelung zeigt und gleichzeitig Emotionen auslöst. Mit Max.Films habe Brain2 das KMU «ins richtige Licht gerückt» und Sidrag in «die Liga der Hightech-Anbieter» positioniert. Der Film ist zu sehen auf Linkedin und an Messen rund um die Fertigung von Werkteilen.

Verantwortlich bei Sidrag: Eugen Vigini (CEO); bei Max.Films: Max Emmenegger; bei Brain2: Oliver Kindhauser. (pd/tim)