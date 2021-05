BfE: Eine Co-Leitung für die Agentur

Das Büro für Erfrischung in Winterthur wird seit Mai 2021 vom bisherigen Geschäftsführer Thomas Grenacher und neu vonAndi Gentsch in einer Co-Leitung geführt. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Diese Co-Geschäftsleitung trage dem stetig steigenden Bedürfnis nach gesamtheitlicher Beratungskompetenz Rechnung – nicht zuletzt aber auch dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach flexibel verfügbaren Ansprechpersonen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die geteilte Agenturleitung widerspiegele zudem den Wunsch beider Geschäftsführer nach einem zeitgemässen, flexiblen Führungsstil. Das Büro im Zentrum von Winterthur beschäftigt damit ein Kernteam von zehn Mitarbeitenden.

Mann mit langjähriger Erfahrung

Andi Gentsch turnt als ausgewiesener Fachmann durch verschiedenste digitale Geschäftsfelder. Als ehemaliges Mitglied des Managements der Plan.Net Suisse AG, aber auch durch seine Tätigkeiten auf Kundenseite, bringt er langjährige Erfahrung in der Betreuung von Kunden aus unterschiedlichen Branchen mit. Dabei beweist er ein feines Gespür für deren Bedürfnisse und antizipiert flink passende, zielführende Lösungen.

Dies ist ganz im Sinne der Agenturstrategie, gemeinsam mit glücklichen Mandatskunden auf gesunde Weise zu wachsen. Unverändert bleibt auch der Anspruch des BfE, gemeinsam mit Kunden jeder Couleur nicht nur Pflichterfüllung zu betreiben, sondern Überraschendes und Prägnantes zu schaffen.

Einen Namen gemacht

Das Büro für Erfrischung aus Winterthur (ehemals premiummedia GmbH) konnte sich gemäss eigenen Angaben in den vergangenen Jahren mit kreativen Projekten unterschiedlichster Art einen Namen machen. Neben Kunden mit regionaler Strahlkraft wie dem Technorama, dem FC Winterthur oder den Winterthurer Musikfestwochen, positioniert sich das BfE als Agentur für digitale Kommunikation bewusst auch bei überregionalen KMUs und Genossenschaften. Dies immer mit dem Anspruch, qualitativ hochstehende Beratung, Betreuung, Konzeption, Design und Umsetzung für alle Kundensegmente verfügbar zu machen. Die Büro für Erfrischung GmbH ist, gemeinsam mit der Digitalmaterial AG und der Digitalmaterial Computershop GmbH, eine Tochter der sehr gern gmbh. (pd/lom)