Medartis: Fabian Hildbrand wird Leiter Kommunikation

Fabian Hildbrand wird ab dem 1. Juli die Leitung der Unternehmenskommunikation bei der börsennotierten Medartis übernehmen. In dieser Funktion leitet er die interne Kommunikation und ist verantwortlich für die Medienarbeit und die Beziehungspflege zu Investoren.

Nach knapp zwei Jahren im Retail bei Manor zieht es den 46-jährigen von der Konsumgüterindustrie wieder zurück ins Firmenkundengeschäft, wie es in einer Mitteilung heisst. Medartis produziert und verkauft chirurgische Implantate zur Behandlung von Knochenfrakturen. In den letzten zwei Jahren hat das Basler Unternehmen die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat gezielt verstärkt und auf internationales Wachstum ausgerichtet.

Seit 2019 bei Manor

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und ersten praktischen Erfahrungen im Journalismus hat Hildbrand in Kommunikations- und Marketingpositionen bei UBS, Synthes, Clariant und Straumann gearbeitet, bevor er 2019 zu Manor stiess. Seine Erfahrung in der digitalen Mitarbeiterkommunikation und sein umfangreiches Investorennetzwerk werden für das stark wachsende Medizinaltechnik-Unternehmen am Rheinknie sicherlich sehr wertvoll sein. Wie persoenlich.com in Erfahrung brachte, sei der Rekrutierungsprozess für die Neubesetzung des Head of Communications im vollen Gange. Das Unternehmen werde über die Neubesetzung zu gegebener Zeit informieren. (ma)