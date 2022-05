K.A. Blöchliger (K.A.B.) ist laut eigenen Angaben eines der führenden Unternehmen im Bereich Brandschutz. Mehr als 70 Mitarbeitende kümmern sich schweizweit um den Kundenstamm und bieten gemäss einer Mitteilung das komplette Leistungspaket: Feuer- und Rauchschutz, Evakuationslösungen, Verkauf und Wartung von Feuerlöschern, Dienstleistungen für Architekten und Immobilienverwalter bis hin zu Trainings für jede Anspruchsgruppe.

Die Zürcher Agentur Atoll wurde zu Rate gezogen, um die Markenarbeit weiter zu professionalisieren. Mit dem Ziel, eine neue Benchmark für das Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche zu schaffen.

In enger Zusammenarbeit sei die Leitidee «Weil Feuer überrascht» als Basis für zukünftige Kommunikationsmassnahmen entstanden. Entwickelt aus dem Insight, dass Feuer vom Wesen her ein unberechenbares Naturphänomen ist. Gleichzeitig zeigt uns Feuer auch überraschende Seiten an uns selbst, wie es weiter heisst: Wie den Stolz, es erfolgreich gebändigt zu haben – zum Beispiel während einer Brandschutzschulung.

Zum Auftakt wurde ein Dutzend Sujets realisiert. Sie thematisieren Brandschutzschulungen, Lösungen oder Services oder dienen Recruitingzwecken. In Abgrenzung zum branchentypischen Industrie-Look stehen Menschen mit ihren persönlichen Gedanken im Mittelpunkt. Die Sujets kommen in Printmedien und Online-Kanälen zum Einsatz.

Verantwortlich bei K.A.B Brandschutz: Kathrin Fankhänel (Marketingleitung); verantwortlich bei Atoll: Axel Eckstein, Alexander Kranz-Mars; Fotografie: Christian Bobst. (pd/tim)