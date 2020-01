Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten: Gemeinsame Sache mit Havas Blockchain

Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten und Havas Blockchain gründen Blockchain Switzerland/AMO. In dieser Partnerschaft betreuen die beiden Kommunikationsberatungsfirmen Kunden in den Bereichen Blockchain und Krypto neu gemeinsam und aus einer Hand. Schweizer Firmen und Organisationen mit internationalen Ambitionen sollen Zugang zu strategischer Beratung und internationaler Reichweite erhalten, schreiben die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag. Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten und Havas Blockchain sind der Ansicht, dass sie sich «ideal ergänzen», um gemeinsam Kunden in den Bereichen Blockchain und Krypto zu betreuen.

Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten ist spezialisiert auf strategische Kommunikationsberatung in der Schweiz. Havas Blockchain ist die Blockchain- und Krypto-Lösung der Havas-Gruppe, einer der grössten Kommunikationsberatungsgruppen der Welt. Havas beschäftigt mehr als 20’000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. Havas Blockchain bietet global Strategieberatung, technische Entwicklung und internationale Kommunikationsdienstleistungen an.

Havas und Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten arbeiten bereits seit Jahren zusammen, insbesondere innerhalb des AMO-Netzwerks, an welches beide Kommunikationsberatungsfirmen angeschlossen sind. Es soll den Kunden von Blockchain Switzerland/AMO zusätzliche internationale Reichweite bieten. AMO ist eine weltweite Partnerschaft von Beratungsfirmen für strategische Unternehmens- und Finanzkommunikation und in mehr als 12 Ländern vertreten. (pd/eh)