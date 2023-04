Bundesamt für Umwelt: Géraldine Eicher wird Kommunikationschefin

von Christian Beck

Géraldine Eicher wird per 1. August Leiterin Kommunikation beim Bundesamt für Umwelt (Bafu). Sie folgt auf Pascal Hollstein, der Medienchef des Eidgenössischen Finanzdepartements von Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird (persoenlich.com berichtete).

Eicher, früher Leiterin der Inlandredaktion von Radio SRF, wechselte Anfang 2018 in die Kommunikationsabteilung des Eidgenössische Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Dort ist sie derzeit stellvertretende Leiterin Kommunikation und leitet die Abteilung seit dem Weggang von Annetta Bundi ad interim. Am 1. Juli wird Franziska Ingold neue Uvek-Kommunikationschefin, wie am Montag bekannt wurde.

Géraldine Eicher freut sich auf ihre neuen Aufgaben im Bafu. «In einem Generalsekretariat besteht die Aufgabe der Kommunikation vorab aus klassischen Sprecher- und Beratungsaufgaben», so Eicher auf Anfrage von persoenlich.com. «Mit meinem Wechsel übernehme ich eine Abteilung, mein künftiges Aufgabengebiet bietet entsprechend viel Neues. Gleichzeitig kann ich mein Wissen über die nationale und internationale Umwelt- und Klimapolitik einbringen und weiter vertiefen.»

Eicher war seit 1995 für Radio SRF tätig, zunächst als Produzentin und Redaktorin für das «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» und als Inlandredaktorin. 2008 wechselte sie als Korrespondentin ins Bundeshaus. Die Politjournalistin war auch Teamleiterin der «Samstagsrundschau» und moderierte an Abstimmungssonntagen die Präsidentenrunde in Radio und Fernsehen. Ab Mitte 2016 leitete sie die Inlandredaktion von Radio SRF.