Sibesiech: Hekuran Abdyli hat keine Lust auf Freizeit

Um den führenden Kreativen zu zeigen, dass er Zeit hat, versendet Abdyli Postkarten, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese sollen unter dem Motto #savemefrommynicelife und mit bewusst freudlosen Feriensujets klar machen: Abdyli hat keine Lust auf Freizeit. Was er will, ist Arbeit.







Arbeit habe er durch die Kampagne genug bekommen: Mittlerweile ist er zur schlanken Ein-Mann-Agentur mit flexiblem Ressourcen-Pool herangewachsen. Nebst seinen Einsätzen bei Agenturen bediene er als Sibesiech auch Direktkunden und erfülle deren Wünsche vom Plakat über Website bis zum Online-Spot.





Mit seinem vierten Sujet führt Sibesiech die Kampagne #savemefrommynicelife weiter. 163 handgeschriebene Postkarten wurden versandt. Wer keine erhalten hat, dürfe sich bei Sibesiech melden. (pd/lol)