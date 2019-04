News Aktuell: Jan Philipp Oelkers verstärkt Medienrecherche

Ab sofort verstärkt Jan Philipp Oelkers die News Aktuell Schweiz AG in dem Bereich Medienrecherche. Das Medienrecherche-Team hält die Datensätze von weltweit über 750’000 Journalisten, Bloggern und Freelancern für das Medienverzeichnis Renteria täglich auf dem neuesten Stand und baut die Daten kontinuierlich aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Durch sein Studium der Sprach- und Kommunikationswissenschaften, seine internationale Erfahrung in der Kommunikationsbranche und seine Mehrsprachigkeit passt Jan Philipp Oelkers perfekt zu den Stellenanforderungen», wird Geschäftsführer Eljub Ramic zitiert. «Ausserdem bringt Oelkers auch ein umfassendes Verständnis für Datenbanken mit und wird das Team sehr gut ergänzen.»

Jan Philipp Oelkers habe Angewandte Sprachen studiert mit Schwerpunkt mehrsprachige Kommunikation im Bachelor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Während seines Studiums habe der heute 32-Jährige bereits verschiedene Erfahrungen in der Kommunikationsbranche gesammelt, unter anderem bei der Stadler Rail in Bussnang im Bereich Unternehmenskommunikation. Neben Deutsch und Englisch spreche Oelkers Französisch und Portugiesisch. Berufsbegleitend absolviere er zurzeit ein Masterstudium an der ZHAW im Fach Organisationskommunikation. (pd/log)