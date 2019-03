Polarstern: Jörg Bruppacher steigt in Geschäftsleitung ein

Der Kommunikationsgestalter Jörg Bruppacher steigt in die Geschäftsleitung von Polarstern ein und führt das Unternehmen nun zusammen mit dem Gründer Andreas Renggli als gleichwertiger Partner. Dies heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Kernkompetenz von Bruppacher ist demnach die visuelle Vermittlung komplexer Inhalte, speziell von Nachhaltigkeitsthemen. Der 42-jährige Solothurner studierte ursprünglich an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Nach einem Praktikum in der Markenagentur KMS Team in München führte sein Weg zurück nach Solothurn in die 1979 gegründete Marketingagentur seines Vaters. 2015 übernahm er die Leitung der Bruppacher & Partner AG.



Sein bisheriger Leistungsausweis umfasst unter anderem Corporate Design und Unternehmenskommunikation für Tochtergesellschaften der Bosch-Gruppe, Mitgründung, Markenentwicklung und Corporate Design für das Startup SwissShrimp (Marketingtrophy 2016), Mitgründung und Corporate Design von Authentica, einer Messe für nachhaltig tätige Kleinproduzentinnen und Kleinproduzenten, Signaletik und Multimediapräsentationen für den Energieversorger Regio Energie Solothurn, Grafik für Mammut Sports und die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Corporate Design und Corporate Publishing für das Bundesamt für Energie sowie das Bundesamt für Raumentwicklung.



«Die visuelle Kommunikation wird weiter an Bedeutung gewinnen», ist Polarstern-Gründer Andreas Renggli überzeugt. «Zusammen mit unseren Kunden wollen wir künftig ihre Kommunikation im Sinn von Co-Creation noch agiler und integrierter entwickeln. Deshalb vereinen wir unser konzeptionelles, redaktionelles und visuelles Know-how.» Der gebürtige Luzerner arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Bruppacher zusammen.



Die Kommunikationsagentur Polarstern wurde 2007 gegründet und fokussiert auf Nachhaltigkeitskommunikation. Sie besteht heute aus einem Team von zehn Mitarbeitenden, die an den zwei Standorten in Luzern und Solothurn für die Migros, Swisscom, die Luzerner Kantonalbank, die FHNW, zahlreiche KMU sowie mehrere Bundesämter tätig sind. (pd/wid)