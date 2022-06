Der Touristik Suisse: Langsame Erholung vom Coronaeinbruch

Das Touristikunternehmen Der Touristik Suisse hat sich 2021 wieder etwas vom coronabedingten Einbruch des Vorjahres erholt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen Umsatz von rund 250 Millionen Franken erzielt, wie Firmenchef Dieter Zümpel am Mittwoch am Rande einer Medienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte.



Im Pandemiejahr 2020 war der Umsatz von 644 Millionen auf noch rund 174 Millionen Franken eingebrochen. Das Jahr war das schlimmste für Der Touristik seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen.



Im laufenden Jahr geht der Steigflug weiter. Der Touristik Suisse will wieder 80 Prozent des Vorkrisenumsatzes erreichen. Das wären 500 bis 520 Millionen Franken Umsatz, sagte Zümpel. Drei Viertel des Geschäftsjahrs habe man schon in den Büchern. (awp/sda/mj)