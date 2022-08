Andreas & Conrad: Lauren Wildbolz als Speakerin engagiert

Wie können wir nachhaltig essen? Welche Bedeutung haben Ökologie und neue Ernährungsformen für die Zukunft? Mit dieser und weiteren brennenden Fragen beschäftigt sich die Future-Cuisine-Unternehmerin Lauren Wildbolz seit vielen Jahren. «Um die Zukunft unserer Ernährung zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Biografie der pflanzlich basierten Ernährung und der alternativen Proteine hat eine zweitausend Jahre alte Geschichte. In «Die Zukunft des Essens», back into the future (siehe Video unten), gibt Lauren Wildbolz ihr Wissen und ihre Erfahrung, live vor Publikum weiter.

Wildbolz gründete 2008 mit Vegan Kitchen & Bakery das laut eigenen Angaben erste vegane Restaurant der Schweiz. Seitdem sei sie «über die Landesgrenzen hinaus für ihre rein pflanzlich-basierten Kochkünste bekannt». Während ihres zweifachen Master-Abschlusses an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) richtete sie ihren Fokus auf die Frage, wie ethische und soziale Anliegen mit feinem Essen, gesundem Kochen und hochwertigen Dinners verbunden werden könnten. «Ihre unkonventionellen Visionen treffen den Puls der Zeit und haben insbesondere bei Gourmets Interesse für nachhaltigen Genuss geweckt. Ihre Projekte regen Gedanken an – für den eigenen Umgang mit Lebensmitteln, dem Schutz der Umwelt, soziale und politische Fragen», wie es weiter heisst.

Wildbolz publizierte bis anhin zwei Bücher über die vegane Ernährung und Ethik und arbeitet derzeit an ihrem dritten Buch zum Thema «Zukunft der Ernährung». Die Kreativ-Direktorin des «Soil to Soul»-Symposiums unterrichtet an ihren Kochkursen über Nachhaltigkeit, schult Betriebe in Sachen veganen und pflanzlich-basierten Speisen und war Dozentin und Expertin im Neuro Culinary Center in Vitznau. Zudem schreibt sie Food-Kolumnen zur pflanzen-basierten Ernährung, produziert eigene Videos und verfügt «über eine grosse Medienpräsenz» – von SRF und 3sat über die NZZ bis hin zur SonntagsZeitung. (pd/tim)