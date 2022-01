Creative Intelligence Society: Lenzerheide in neuem Licht

Nordic ist in Lenzerheide seit jeher verankert. Schon seit bald 50 Jahren finden in der Ferienregion verschiedene Volksläufe wie etwa der Planoiras Volkslanglauf statt, dies im Zusammenhang mit der Gründung des Langlaufclubs Bual im Jahr 1971. Diese Verankerung und Authentizität will Lenzerheide beibehalten und weiter stärken. Allerdings mit einer allgemeinen «Verjüngung» des Geschäftsfeldes. Denn obwohl die Sportarten Langlauf und Biathlon auch bei der breiten Bevölkerung schon länger im Trend liegen, hat sich an den Angeboten und insbesondere in der dazugehörigen Kommunikation kaum etwas geändert. Dies soll nun im Rahmen der neuen Nordic-Kampagne «This is Nordic by Lenzerheide» geschehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mithilfe des neuen Nordic-Clips präsentiert Lenzerheide den Nordic-Sport wortwörtlich in einem neuen Licht. Zu sehen sind actionreiche und mystische Szenen in einer besonderen Stimmung. Dank eines umfangreichen Setup und spezieller Effekte konnten so die Nordlichter von Lenzerheide geschaffen werden. «Der Clip regt die Fantasie an und zeigt, was alles im Nordic-Bereich möglich ist. Als Flagship in der Kommunikation vermittelt der Clip genau dieses Gefühl», wird Nicole Gysi, Brand Managerin Nordic, zitiert. Für die Idee und das Konzept des neuen Nordic-Clips zeichnet die Creative Intelligence Society verantwortlich, für die Nachtaufnahmen die Filmagentur True Color Films.

Die neue Strategie im Geschäftsfeld Nordic und die damit zusammenhängende differenzierende Bildsprache sowie der dazugehörige Lifestyle von Lenzerheide bilden «eine spannende Basis für Marketing-Kooperationen», wie es weiter heisst. So sei, basierend auf gleichen Vorstellungen und Zielen, eine Partnerschaft mit Salomon entstanden. Ganz allgemein arbeite Lenzerheide darauf hin, in Zukunft noch näher am Puls zu sein und mit der Nordic-Industrie zusammenzuarbeiten.

Verantwortlich bei der Lenzerheide Marketing und Support AG: Marc Schlüssel (Leiter Marketing und stellvertretender Tourismusdirektor), Nicole Gysi (Brand Managerin Nordic); verantwortlich bei Creative Intelligence Society (Strategie und Konzept): Sebastian Durband, Simon Smit, Niels Schäfer; verantwortlich bei True Color Films: Alvaro Vogel (Executive), Andrea Todaro (Director), Filippo Delzanno (DOP), Hannah Bichay Photography. (pd/cbe)