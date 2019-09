Geschäftsberichte-Rating 2019: Liechtensteinische Landesbank an der Spitze

Die Gewinnerin Liechtensteinische Landesbank sowie die zweit- beziehungsweise drittplatzierten Geberit und Swisscom konnten ihre Zertifikate am Mittwochabend in Zürich entgegennehmen. Das Schweizer Geschäftsberichte-Rating wird jährlich vom Harbour Club durchgeführt. Insgesamt 238 Unternehmen wurden durch drei Jurys bewertet.

Im Schweizer Geschäftsberichte-Rating werden die Geschäftsberichte aller kotierten Unternehmen, die im SPI vertreten sind, aufgenommen. Die Liste wird mit den Unternehmen der 50 umsatzstärksten Unternehmen, den 15 Versicherungen mit dem höchsten Prämienvolumen und den 25 Banken mit der höchsten Bilanzsumme ergänzt und umfasst 2019 238 Unternehmen.

Dieses Sample wurde nacheinander von drei Jurys bewertet. Erstens durch die Jury des Instituts für Banking und Finance (Value Reporting) der Universität Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander F. Wagner, zweitens durch eine Jury Design unter der Leitung von Jonas Voegeli und Jiri Chmelik von der Zürcher Hochschule der Künste. Danach bewertete eine Abschlussjury unter der Leitung von Hans-Peter Nehmer, Harbour Club-Vorstandsmitglied und Head of Corporate Communications von Allianz Suisse, die zwölf besten durch die Vorjurys ausgewählten Geschäftsberichte – Print und Online – des Jahrgangs.

Hans-Peter Nehmer begründet den Entscheid gemäss Mitteilung wie folgt: «Mit der Liechtensteinischen Landesbank hat ein Unternehmen gewonnen, das in den letzten zehn Jahren immer unter den besten zwölf seines Jahrgangs war. Diese Beständigkeit in der Qualität wurde nun durch den diesjährigen Spitzenplatz belohnt. Die Liechtensteinische Landesbank ist an der Schweizer Börse kotiert und damit Teil unseres Ratings.»

Die Award-Verleihung fand im SIX Convention Point statt. Ermöglicht wurde das Rating durch den Organisationspartner Linkgroup und die Unterstützung von Antalis, der Apostroph Group, der EQS Group und der SIX.

Gesamtsieger Geschäftsberichte der Schlussjury

Platz 1: Liechtensteinische Landesbank

Platz 2: Geberit

Platz 3: Swisscom

Kategorie Design (Online und Print)

Platz 1: Zur Rose

Platz 2: Hiag Immobilien

Platz 3: Clariant

Kategorie Value Reporting (Online und Print)

Platz 1: Clariant

Platz 2: LafargeHolcim

Platz 3: Swisscom

Aufsteiger des Jahres

Design: Novartis

Value Reporting: DKSH

Alle Detailresultate sowie die PDFs der bewerteten Berichte inklusive der Vorjahre sind auf der Plattform gbrating.ch zu finden. (pd/lol)